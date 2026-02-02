Trail de la Côte des Bar Bar-sur-Aube
Trail de la Côte des Bar Bar-sur-Aube dimanche 24 mai 2026.
Trail de la Côte des Bar
COSEC Bar-sur-Aube Aube
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24
2026-05-24
Organisé par le CABB Club Athlétisme de Bar-sur-Aube avec le soutien de la Ville de Bar-sur-Aube.
Parcours trail:
– 32km avec 1000mD+, départ 9h
– 17km avec 380mD+, départ 9h30
– 10Km avec 165mD+, départ 10h
– Marche nordique sur le parcours du 17km, départ 9h30
– Randonnée sur le parcours du 11km, départ 9h35
– Parcours Jeune gratuit de 1.5km ou 2.5km, départ 10h15
Ouverture des inscriptions en ligne prochainement. .
COSEC Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est secretariat.cabb@gmail.com
