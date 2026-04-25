Bar-sur-Aube

Soirée jeux

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir des jeux qui, en plus de vous réserver de belles parties, présentent tous la qualité d’être trimballés partout ce seront peut-être les compagnons de vos futures vacances… !

– Symbiose Dans ce jeu de collection, constituez tranquillement votre petite mare et faites de votre étang le plus équilibré des écosystèmes, en parfaite symbiose avec les étangs à proximité…

– Odin Dans ce jeu de société, soyez le premier à vous défausser de toutes les cartes de votre main et à cumuler le moins de points à la fin de la partie.

– Trio Qui sera le plus rusé pour déduire quels numéros se cachent sous les cartes ?

– Bellevue Dans ce jeu de société où les cartes passent de main en main, choisissez les bons éléments sans les laisser à vos adversaires et érigez des immeubles bien agencés au bords des canaux d’Amsterdam.

– 6 qui prend Débarrassez-vous de vos cartes sans récolter les bêtes à cornes !

Et d’autres jeux à découvrir…

Dès 11 ans,

Gratuit, réservation appréciée. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

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English :

L’événement Soirée jeux Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne