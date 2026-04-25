Soirée jeux Bar-sur-Aube
Soirée jeux Bar-sur-Aube vendredi 29 mai 2026.
Bar-sur-Aube
Soirée jeux
Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir des jeux qui, en plus de vous réserver de belles parties, présentent tous la qualité d’être trimballés partout ce seront peut-être les compagnons de vos futures vacances… !
– Symbiose Dans ce jeu de collection, constituez tranquillement votre petite mare et faites de votre étang le plus équilibré des écosystèmes, en parfaite symbiose avec les étangs à proximité…
– Odin Dans ce jeu de société, soyez le premier à vous défausser de toutes les cartes de votre main et à cumuler le moins de points à la fin de la partie.
– Trio Qui sera le plus rusé pour déduire quels numéros se cachent sous les cartes ?
– Bellevue Dans ce jeu de société où les cartes passent de main en main, choisissez les bons éléments sans les laisser à vos adversaires et érigez des immeubles bien agencés au bords des canaux d’Amsterdam.
– 6 qui prend Débarrassez-vous de vos cartes sans récolter les bêtes à cornes !
Et d’autres jeux à découvrir…
Dès 11 ans,
Gratuit, réservation appréciée. .
Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr
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English :
L’événement Soirée jeux Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne