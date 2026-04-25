Bar-sur-Aube

Micro-folie

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une heure, un artiste

La sculpture renaissante eut son génie en la personne de Michel-Ange ; le 17e siècle enfanta un Second Michel-Ange Le Bernin.

Capable de faire du marbre, froid et imperturbable, un matériau sensuel et tumultueux, le Cavaliere fut un artiste total, maîtrisant l’architecture (le Vatican lui doit beaucoup), la sculpture et la peinture et il était grand temps que nous nous penchassions sur cette illustre figure du baroque triomphant.

Entrée libre & gratuite. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

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English :

L’événement Micro-folie Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne