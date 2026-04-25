Bar-sur-Aube

Course cycliste Paris-Troyes

Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Après un départ en Haute-Marne du symbolique village de Colombey les Deux Églises, les coureurs de la 67ème édition du Paris-Troyes UCI parcourront 180 kilomètres à travers le Pays Chaumontais, le vignoble de la Côte des Bar, en passant par la Ville de Bar-sur-Aube, et le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient avant de plonger sur l’arrivée prévue à Troyes face au stade.

Les communes traversées dans la Côte des Bar: Saulcy, Colombé-la-Fosse, Bar-sur-Aube, Fontaine, Baroville, Bergères, Val Perdu, Proverville, Jaucourt, Fravaux, Spoy et Meurville. .

Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est contact@paris-troyes.fr

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English :

L’événement Course cycliste Paris-Troyes Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne