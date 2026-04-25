Course cycliste Paris-Troyes Bar-sur-Aube
Course cycliste Paris-Troyes Bar-sur-Aube lundi 25 mai 2026.
Bar-sur-Aube
Course cycliste Paris-Troyes
Bar-sur-Aube Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Après un départ en Haute-Marne du symbolique village de Colombey les Deux Églises, les coureurs de la 67ème édition du Paris-Troyes UCI parcourront 180 kilomètres à travers le Pays Chaumontais, le vignoble de la Côte des Bar, en passant par la Ville de Bar-sur-Aube, et le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient avant de plonger sur l’arrivée prévue à Troyes face au stade.
Les communes traversées dans la Côte des Bar: Saulcy, Colombé-la-Fosse, Bar-sur-Aube, Fontaine, Baroville, Bergères, Val Perdu, Proverville, Jaucourt, Fravaux, Spoy et Meurville. .
Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est contact@paris-troyes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Course cycliste Paris-Troyes Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne