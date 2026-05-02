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AGENDA · Saint-Fraigne

17éme fête de la confiture Saint-Fraigne

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Fraigne

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
24 rue du Chant du Coq
Ville
16140 Saint-Fraigne
Département
Charente
Tarif

Saint-Fraigne

17éme fête de la confiture

24 rue du Chant du Coq Saint-Fraigne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

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24 rue du Chant du Coq Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 57 65  islenature@saint-fraigne.fr

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English :

L’événement 17éme fête de la confiture Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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