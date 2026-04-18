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Fête de la confiture et du chocolat Rue du chant du coq Saint-Fraigne

Fête de la confiture et du chocolat Rue du chant du coq Saint-Fraigne samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Rue du chant du coq

Adresse : Isle nature Maison de l'eau

Ville : 16140 Saint-Fraigne

Département : Charente

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif :

Saint-Fraigne

Fête de la confiture et du chocolat

Rue du chant du coq Isle nature Maison de l’eau Saint-Fraigne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Marchés de confituriers et chocolatiers, d’artisans créateurs Animations tout au long du week end.
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Rue du chant du coq Isle nature Maison de l’eau Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 57 65 

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English :

Markets featuring jam and chocolate makers and creative craftspeople Entertainment throughout the weekend.

L’événement Fête de la confiture et du chocolat Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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