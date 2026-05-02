AGENDA · Saint-Fraigne
La nuit des étoiles Saint-Fraigne
vendredi 7 août 2026 · Saint-Fraigne
Informations pratiques
Saint-Fraigne
La nuit des étoiles
Stade de foot Saint-Fraigne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
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Stade de foot Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 57 65 islenature@saint-fraigne.fr
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English :
L’événement La nuit des étoiles Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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