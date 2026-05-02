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AGENDA · Saint-Fraigne

La nuit des étoiles Saint-Fraigne

vendredi 7 août 2026 · Saint-Fraigne

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Stade de foot
Ville
16140 Saint-Fraigne
Département
Charente
Tarif

Saint-Fraigne

La nuit des étoiles

Stade de foot Saint-Fraigne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

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Stade de foot Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 57 65  islenature@saint-fraigne.fr

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English :

L’événement La nuit des étoiles Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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