Informations pratiques

Saint-Fraigne

La nuit des étoiles

Stade de foot Saint-Fraigne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

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Stade de foot Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 57 65 islenature@saint-fraigne.fr

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English :

L’événement La nuit des étoiles Saint-Fraigne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Destination Nord Charente