17ème rencontres cinématographiques salle des fêtes Saint-Julien-en-Vercors
17ème rencontres cinématographiques salle des fêtes Saint-Julien-en-Vercors dimanche 2 août 2026.
Saint-Julien-en-Vercors
17ème rencontres cinématographiques
salle des fêtes la grange Marcon Saint-Julien-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:31:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-02
Ces rencontres ont pour but de faire connaître à un public de divers horizons, le regard porté sur le monde rural par le cinéma, et la représentation qui en a été donnée avec chaque année un thème différent
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salle des fêtes la grange Marcon Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cameraencampagne@gmail.com
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English :
The aim of these meetings is to introduce audiences from all walks of life to the way in which the rural world has been portrayed in film, with a different theme each year
L’événement 17ème rencontres cinématographiques Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme