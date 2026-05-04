17ème rencontres cinématographiques salle des fêtes Saint-Julien-en-Vercors

Saint-Julien-en-Vercors

17ème rencontres cinématographiques

salle des fêtes la grange Marcon Saint-Julien-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:31:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-02

Ces rencontres ont pour but de faire connaître à un public de divers horizons, le regard porté sur le monde rural par le cinéma, et la représentation qui en a été donnée avec chaque année un thème différent

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salle des fêtes la grange Marcon Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cameraencampagne@gmail.com

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English :

The aim of these meetings is to introduce audiences from all walks of life to the way in which the rural world has been portrayed in film, with a different theme each year

L’événement 17ème rencontres cinématographiques Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme