Saint-Julien-en-Vercors

Fête du Village

Centre du village Saint-Julien-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La Fête du Village revient à Saint-Julien-en-Vercors pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Animations, jeux, musique, karaoké et bal rythmeront les festivités dans une ambiance chaleureuse et festive.

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Centre du village Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cdfstjulienenvercors@gmail.com

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English :

The Village Festival returns to Saint-Julien-en-Vercors for a day filled with fun and togetherness. Entertainment, games, music, karaoke, and dancing will set the tone for the festivities in a warm and festive atmosphere.

L’événement Fête du Village Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme