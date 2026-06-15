Fête du Village Saint-Julien-en-Vercors
Fête du Village Saint-Julien-en-Vercors samedi 18 juillet 2026.
Saint-Julien-en-Vercors
Fête du Village
Centre du village Saint-Julien-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
La Fête du Village revient à Saint-Julien-en-Vercors pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Animations, jeux, musique, karaoké et bal rythmeront les festivités dans une ambiance chaleureuse et festive.
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Centre du village Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cdfstjulienenvercors@gmail.com
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English :
The Village Festival returns to Saint-Julien-en-Vercors for a day filled with fun and togetherness. Entertainment, games, music, karaoke, and dancing will set the tone for the festivities in a warm and festive atmosphere.
L’événement Fête du Village Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme