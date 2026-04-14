180 ans de l’Harmonie Municipale Champagnole
180 ans de l’Harmonie Municipale Champagnole samedi 9 mai 2026.
Champagnole
180 ans de l’Harmonie Municipale
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concert de l’Harmonie Municipale de Champagnole et Musikverein Gottmadingen.
Entrée libre mais réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme.
Ouverture des portes à 20h. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : 180 ans de l’Harmonie Municipale
L’événement 180 ans de l’Harmonie Municipale Champagnole a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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