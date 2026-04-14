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180 ans de l’Harmonie Municipale Champagnole

180 ans de l’Harmonie Municipale Champagnole samedi 9 mai 2026.

Adresse : L'Oppidum

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champagnole

180 ans de l’Harmonie Municipale

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Concert de l’Harmonie Municipale de Champagnole et Musikverein Gottmadingen.
Entrée libre mais réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme.
Ouverture des portes à 20h.   .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67 

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English : 180 ans de l’Harmonie Municipale

L’événement 180 ans de l’Harmonie Municipale Champagnole a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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