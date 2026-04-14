Champagnole

180 ans de l’Harmonie Municipale

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concert de l’Harmonie Municipale de Champagnole et Musikverein Gottmadingen.

Entrée libre mais réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme.

Ouverture des portes à 20h. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 180 ans de l’Harmonie Municipale

L’événement 180 ans de l’Harmonie Municipale Champagnole a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA