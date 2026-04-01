Champagnole

Vide-grenier de printemps

Place du Crassier Champagnole Jura

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Restauration & buvette.

1 entrée payée = 1 ticket de tombola offert.

Repli sous la nouvelle Halle en cas de météo défavorable. .

Place du Crassier Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 40 amicale@champagnole.com

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English : Vide-grenier de printemps

L’événement Vide-grenier de printemps Champagnole a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA