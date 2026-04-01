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Vide-grenier de printemps Champagnole

Vide-grenier de printemps Champagnole dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Place du Crassier

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champagnole

Vide-grenier de printemps

Place du Crassier Champagnole Jura

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Restauration & buvette.
1 entrée payée = 1 ticket de tombola offert.

Repli sous la nouvelle Halle en cas de météo défavorable.   .

Place du Crassier Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 40  amicale@champagnole.com

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English : Vide-grenier de printemps

L’événement Vide-grenier de printemps Champagnole a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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