Vide-grenier de printemps Champagnole
Vide-grenier de printemps Champagnole dimanche 26 avril 2026.
Champagnole
Vide-grenier de printemps
Place du Crassier Champagnole Jura
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Restauration & buvette.
1 entrée payée = 1 ticket de tombola offert.
Repli sous la nouvelle Halle en cas de météo défavorable. .
Place du Crassier Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 40 amicale@champagnole.com
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English : Vide-grenier de printemps
L’événement Vide-grenier de printemps Champagnole a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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