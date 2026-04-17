Mai à vélo Champagnole
Mai à vélo Champagnole vendredi 1 mai 2026.
Champagnole
Mai à vélo
Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-01
Un mois pour adopter le vélo… pour la vie.
En 2025, Mai à vélo a fêté ses 5 ans ! Plus de 7 000 évènements organisés en France et dans le monde. Nous avons déjà hâte de vous retrouver et célébrer avec vous le vélo sous toutes ses formes, pour toutes et tous en 2026. D’ici là, continuons à pédaler ensemble pour que le vélo reste un moyen de transport source de plaisir. .
Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Mai à vélo
L’événement Mai à vélo Champagnole a été mis à jour le 2026-04-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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