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Soirée jeux de société Champagnole

Soirée jeux de société Champagnole vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Joueclub

Ville : 39300 Champagnole

Département : Jura

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Champagnole

Soirée jeux de société

Joueclub Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :
2026-04-17

A partir de 8 ans.
De 19h à 22h.
Inscription obligatoire au 09 72 17 98 54   .

Joueclub Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 17 98 54 

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Champagnole a été mis à jour le 2026-04-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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