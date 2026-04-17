Champagnole

Soirée jeux de société

Joueclub Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

A partir de 8 ans.

De 19h à 22h.

Inscription obligatoire au 09 72 17 98 54 .

Joueclub Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 17 98 54

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Champagnole a été mis à jour le 2026-04-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA