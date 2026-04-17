Soirée jeux de société Champagnole
Soirée jeux de société Champagnole vendredi 17 avril 2026.
Champagnole
Soirée jeux de société
Joueclub Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
A partir de 8 ans.
De 19h à 22h.
Inscription obligatoire au 09 72 17 98 54 .
Joueclub Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 17 98 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Champagnole a été mis à jour le 2026-04-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
À voir aussi à Champagnole (Jura)
- Soirée spectacle Resto du Coeur Champagnole 17 avril 2026
- Tour du Jura Champagnole 18 avril 2026
- Élection des miss départementales Rue de l’Égalité Champagnole 18 avril 2026
- Vide-grenier de printemps Champagnole 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CC Champagnole Nozeroy Jura, Champagnole 1 mai 2026