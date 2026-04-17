Champagnole

Tour du Jura

Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

le Tour du Jura fera son grand retour sur les routes jurassiennes. Cet événement sportif d’envergure, réunira certains des meilleurs cyclistes professionnels du moment pour une journée de compétition intense.

Le départ de la course sera donné depuis Les Rousses, au cœur du Haut-Jura, avant une traversée du territoire ponctuée notamment par un passage à Champagnole, puis une arrivée au Mont Poupet.

Pour cette édition 2026, près de 120 coureurs répartis en 20 équipes sont attendus pour parcourir les routes du département.

Sur le parcours, les horaires de passage prévisionnels sont les suivants

– avenue Jean Jaurès passage de la caravane à 13h27 ; passage des coureurs à 13h57 (41,0 km/h) et à 14h04 (39,0 km/h)

– rue Clemenceau passage de la caravane à 13h29 ; passage des coureurs à 13h59 (41,0 km/h) et à 14h07 (39,0 km/h)

Au-delà de la performance sportive, le Tour du Jura est aussi un moment festif et convivial. Habitants, familles et visiteurs sont invités à venir encourager les coureurs ! .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tour du Jura

L’événement Tour du Jura Champagnole a été mis à jour le 2026-04-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA