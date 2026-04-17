Élection des miss départementales Rue de l’Égalité Champagnole
Élection des miss départementales Rue de l’Égalité Champagnole samedi 18 avril 2026.
Champagnole
Élection des miss départementales
Rue de l’Égalité L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Les élections en Franche-Comté reprennent ! Qui sera votre prochaine Miss Départementale ?
À vous de décider qui deviendra Miss Doubs, Miss Haute-Saône, Miss Jura et Miss Pays de Belfort-Montbéliard 2026 !
En direct de l’Oppidum à Champagnole, vibrez en compagnie de nos Miss départementales 2025 et de notre superbe Miss Franche-Comté 2025, Jade Cholley.
Un événement organisé en partenariat avec la Ville de Champagnole, Coeur du Jura.
Spectacle, rencontres, émotions…
Réservez vos billets dès maintenant !
Places limitées, n’attendez pas. .
Rue de l’Égalité L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Élection des miss départementales
L’événement Élection des miss départementales Champagnole a été mis à jour le 2026-04-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
À voir aussi à Champagnole (Jura)
- Soirée spectacle Resto du Coeur Champagnole 17 avril 2026
- Vide-grenier de printemps Champagnole 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CC Champagnole Nozeroy Jura, Champagnole 1 mai 2026
- Mai à vélo Champagnole 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, CC Champagnole Nozeroy Jura, Champagnole 1 mai 2026