Élection des miss départementales Rue de l’Égalité Champagnole

Champagnole

Élection des miss départementales

Rue de l’Égalité L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Les élections en Franche-Comté reprennent ! Qui sera votre prochaine Miss Départementale ?

À vous de décider qui deviendra Miss Doubs, Miss Haute-Saône, Miss Jura et Miss Pays de Belfort-Montbéliard 2026 !

En direct de l’Oppidum à Champagnole, vibrez en compagnie de nos Miss départementales 2025 et de notre superbe Miss Franche-Comté 2025, Jade Cholley.

Un événement organisé en partenariat avec la Ville de Champagnole, Coeur du Jura.

Spectacle, rencontres, émotions…

Réservez vos billets dès maintenant !

Places limitées, n’attendez pas. .

Rue de l’Égalité L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Élection des miss départementales

L’événement Élection des miss départementales Champagnole a été mis à jour le 2026-04-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA