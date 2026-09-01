180e anniversaire de La Saussaye Journée du Patrimoine La Saussaye
samedi 19 septembre 2026 · La Saussaye
Informations pratiques
La Saussaye
180e anniversaire de La Saussaye Journée du Patrimoine
Place du Cloître La Saussaye Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le samedi 19 septembre, dès 14h, visitez l’exposition de photographies et de cartes postales ou allez visiter la reconstitution d’une classe d’école. Aussi, vous pourrez admirer le matériel anciens des pompiers. A 15h, assistez à la déambulation historique par l’ASPS. A 17h, la chorale des élèves des écoles fera un concert dans la Collégiale. A 18h30, venez à l’apéro-concerts. A 19h, restauration possible et poursuite des concerts. .
Place du Cloître La Saussaye 27370 Eure Normandie contact@asps-lasaussaye.fr
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English : 180e anniversaire de La Saussaye Journée du Patrimoine
L’événement 180e anniversaire de La Saussaye Journée du Patrimoine La Saussaye a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Eure
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