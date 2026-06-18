18e salon des vins et des saveurs Saint-Martin-Terressus
18e salon des vins et des saveurs Saint-Martin-Terressus samedi 7 novembre 2026.
Saint-Martin-Terressus
18e salon des vins et des saveurs
Salle des Fêtes Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 09:00:00
fin : 2026-11-07 19:00:00
Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08
Le Comité des Fêtes de St Martin Terressus organise la 18ème édition du salon des vins et des saveurs.
Le salon réunira 28 vignerons indépendants français et une quinzaine de producteurs gourmands locaux.
Au programme
Dégustations et ventes de vins et produits du terroir
Restauration sur place avec achat au marché et cuisson assurée par le comité
Animations et tombola tout au long du week-end .
Salle des Fêtes Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 49 22 30 cfsmt.87@gmail.com
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English : 18e salon des vins et des saveurs
L’événement 18e salon des vins et des saveurs Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Noblat