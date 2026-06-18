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18e salon des vins et des saveurs Saint-Martin-Terressus

18e salon des vins et des saveurs Saint-Martin-Terressus

18e salon des vins et des saveurs Saint-Martin-Terressus samedi 7 novembre 2026.

Adresse
Salle des Fêtes
Ville
87400 Saint-Martin-Terressus
Département
Haute-Vienne
Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Martin-Terressus

18e salon des vins et des saveurs

Salle des Fêtes Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 09:00:00
fin : 2026-11-07 19:00:00

Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08

Le Comité des Fêtes de St Martin Terressus organise la 18ème édition du salon des vins et des saveurs.
Le salon réunira 28 vignerons indépendants français et une quinzaine de producteurs gourmands locaux.
Au programme
Dégustations et ventes de vins et produits du terroir
Restauration sur place avec achat au marché et cuisson assurée par le comité
Animations et tombola tout au long du week-end   .

Salle des Fêtes Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 49 22 30  cfsmt.87@gmail.com

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English : 18e salon des vins et des saveurs

L’événement 18e salon des vins et des saveurs Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Noblat