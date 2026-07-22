Informations pratiques

Saint-Martin-Terressus

Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière

La Texonnière Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Édifiée entre 1932 et 1934 pour l’industriel Maurice Monteux, la Villa de la Texonière est un remarquable témoignage de l’architecture Art déco en Limousin. Imaginée par l’architecte limougeaud Pierre Chabrol, cette vaste demeure moderniste domine la vallée du Taurion et offre un panorama exceptionnel jusqu’aux monts d’Ambazac. Son plan original en V, sa rotonde centrale, ses terrasses ouvertes sur le paysage et ses décors intérieurs soigneusement conservés illustrent l’élégance des villas des années 1930. La visite permet également de découvrir son parc paysager de 11 hectares, attribué au paysagiste Robert Lepeu, composé d’allées, d’une cascade, d’une fontaine, d’une passerelle et de nombreux points de vue. Inscrite au titre des Monuments historiques, la Villa de la Texonière constitue un joyau du patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne. .

La Texonnière Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 98 63 gilles.de-boncourt@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière

L’événement Visite de la villa art déco et du parc de la Texonnière Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de Noblat