Informations pratiques

Montataire

18ème marché de Noel de Montataire

avenue Guy Moquet Gymnase Marcel COENE Montataire Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21

La ville de Montataire et le Montataire Basket Ball organisent leur 18ème marché de Noel les 21 et 22 novembre au Gymnase Marcel Coene.

45 exposants seront présents à cette occasion.

Une animation gratuite devant le gymnase, maquillage également gratuit à l’intérieur.

Le père Noel sera là les 2 jours !

La ville de Montataire et le Montataire Basket Ball organisent leur 18ème marché de Noel les 21 et 22 novembre au Gymnase Marcel Coene.

45 exposants seront présents à cette occasion.

Une animation gratuite devant le gymnase, maquillage également gratuit à l’intérieur.

Le père Noel sera là les 2 jours ! .

avenue Guy Moquet Gymnase Marcel COENE Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 066477677 montatairemarchenoel@gmail.com

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English :

The city of Montataire and Montataire Basket Ball are organizing their 18th Christmas Market on November 21 and 22 at the Marcel Coene Gymnasium.

45 vendors will be present for the event.

There will be free entertainment in front of the gym, and free face painting inside.

Santa Claus will be there both days!

L’événement 18ème marché de Noel de Montataire Montataire a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Creil Sud Oise