Informations pratiques

Expositions et ateliers » « Comment c’était au temps de nos parents et grands Parents… au 20ème siècle où tout se transforme et s’accélère ! » 19 et 20 septembre Collégiale de Montataire (60160) Et Mairie de St Leu d’Esserent Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le thème 2026 invite à explorer les traces laissées par le passage des hommes, des idées et des objets à travers les âges, en mettant l’accent sur les échanges culturels et les transformations des territoires. Et pour nous ce sera ciblé sur le 20ème siècle au travers d’une très belle exposition accessible à tous :

« Comment c’était au temps de nos parents et grands Parents…

au 20ème siècle où tout se transforme et s’accélère ! »

Le patrimoine, ce n’est pas seulement les Châteaux et les Eglises, c’est aussi la mémoire, les souvenirs personnels, les objets du quotidien, donc la vie.

Le 20ème siècle est si près … et déjà si loin ! Tout s’est transformé dans notre environnement et dans la vie quotidienne de façon accélérée au cours du siècle, transport, communication, santé, logement, école, travail, culture, loisirs …Repartons quelques décennies en arrière pour voir les différences, bonnes …ou peut être moins bonnes.

La visite de l’exposition vous permettra de redécouvrir ce passé et de retrouver histoires, anecdotes, objets, pratiques sur tous ces changements mais aussi ateliers, jeux (et surprises musicales). Un tour d’horizon global mais aussi plein d’anecdotes locales. Tout ceci dans des lieux historiques. Partageons donc des souvenirs en famille !

Organisation : Associations Mons Ad Theram et Héritage Lupovicien avec la contribution de du Club photo de Montataire, de Générations Unies, de l’AMEM, de l’AMOI, de VOQFDC…

Lieux : Exposition partagée en 2 lieux proches (6 km), Montataire (Oise) – Collégiale notre Dame et Petit château – et Saint Leu d’Esserent (Oise) -Mairie. Des visites complémentaires proches seront aussi possibles. (Parkings à proximité)

Horaires : de 9h30 à 12h de 14h à 17h

• A Montataire, 6 thèmes seront traités : Histoire, Vie quotidienne, Les enfants, Le travail et la société, Le monde de plus en plus petit plus « la photographie a 200 ans »

• A Saint Leu d’Esserent, 5 thèmes pour l’exposition : Histoire, l’Urbanisme galopant, Sciences et santé, Culture pour Tous, Loisirs

Collégiale de Montataire (60160) Et Mairie de St Leu d’Esserent 60160 Montataire Montataire 60160 Oise Hauts-de-France 0624743417 https://monsadtheram.fr/ Collégiale du 12 eme siècle qui hébergera une partie des expositions complétée du petit Château Khardys proche (début 20ème) et de la Mairie 17ème de ST Leu d’Esserent Parkings à proximité

Le thème 2026 invite à explorer les traces laissées par le passage des hommes, des idées et des objets à travers les âges, en mettant l’accent sur les échanges culturels et les transformations des Et…