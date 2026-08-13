Journées du patrimoine | Exposition Comment c’était au temps de nos parents et grands Parents… Montataire

Informations pratiques

Montataire

Journées du patrimoine | Exposition Comment c’était au temps de nos parents et grands Parents…

Rue de l’Église Montataire Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’exposition Comment c’était au temps de nos parents et grands Parents…au 20ème siècle où tout se transforme et s’accélère ! porte sur les traces laissées par le passage des hommes, des idées et des objets. Un moment intergénérationnel à vivre à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Les associations d’histoire locale Mons Ad Theram et Héritage Lupovicien se sont associées à d’autres associations culturelles pour vous proposer l’exposition Comment c’était au temps de nos parents et grands Parents…au 20ème siècle où tout se transforme et s’accélère !

Le patrimoine, ce n’est pas seulement les Châteaux et les Eglises, c’est aussi la mémoire, les souvenirs personnels, les objets du quotidien, donc la vie. Le 20ème siècle est si près … et déjà si loin ! Tout s’est transformé dans notre environnement et dans la vie quotidienne de façon accélérée au cours du siècle, transport, communication, santé, logement, école, travail, culture, loisirs … Repartons quelques décennies en arrière pour voir les différences, bonnes …ou peut être moins bonnes.

La visite de l’exposition vous permettra de redécouvrir ce passé et de retrouver histoires, anecdotes, objets pratiques sur tous ces changements mais aussi ateliers, jeux (et surprises musicales). Un tour d’horizon global mais aussi plein d’anecdotes locales. Tout ceci dans des lieux historiques!

Rdv les 19 et 20 septembre de 9h30 à 12h de 14h à 17h à la Collégiale Notre-Dame et au petit château de Montataire ainsi qu’à la mairie de St Leu d’esserent (ancien Château de la Guesdière !)

Les visites peuvent se faire en commençant par Montataire ou Saint Leu indifféremment .

Gratuit, sans réservation. .

Rue de l’Église Montataire 60160 Oise Hauts-de-France contact@heritagelupovicien.fr

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English :

The exhibition “What Was It Like in Our Parents’ and Grandparents’ Day—in the 20th century, when everything was changing and accelerating!”focuses on the traces left behind by people, ideas, and objects. An intergenerational experience to enjoy during Heritage Days.

L’événement Journées du patrimoine | Exposition Comment c’était au temps de nos parents et grands Parents… Montataire a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Creil Sud Oise