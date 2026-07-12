19 et 20 septembre 2026 | 43e Journées européennes du Patrimoine à l’IMA L’Institut du Monde Arabe Paris France
samedi 19 septembre 2026 · L'Institut du Monde Arabe · Paris France
Informations pratiques
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Musée de l’Institut du monde arabe
Niveaux 7, 6 et 4 (accès par le niveau 7)
Le musée de l’IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu’à nos jours.
- Expo-dossier du musée : Libye, patrimoine révélé À travers une sélection de photographies et de vidéos, la mise en lumière du travail scientifique de longue durée mené par la mission archéologique françaises en Libye (MAFL).
- Expo-dossier du musée : Tenter l’art pour soigner. À l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville dans les années 1960 La production d’ateliers de socialthérapie menés dans une institution algérienne marquée par la figure emblématique de Frantz Fanon.
- Expo à la bibliothèque : La Palestine photographiée par Joss Dray Un témoignage précieux de la vie quotidienne palestinienne, de ses visages, de ses lieux et de sa mémoire, à travers un reportage photos de 2001 encore jamais montré au public.
Samedi 19 septembre
Rencontre-débat | Mémoires de réfugiés : les Palestiniens dans les camps de réfugiés à travers la photographie et la bande dessinée
16h30 – Bibliothèque Leïla Shahid (niveau 1)
Avec Joss Dray, Amal Khaleefa et Samir Salameh
Plus d’informations sur la rencontre
Atelier BD | De mémoire de réfugié
À partir de 11 ans – 14h30 – RV au rez-de-chaussée, devant le vestiaire des groupes
Comme dans l’album De mémoire de réfugié, qui raconte le combat d’un réfugié palestinien deJordanie déterminé à préserver la mémoire du village dont sa famille a été chassée en 1948, naviguez entre documents et imaginaires pour créer votre propre planche. Atelier animé par Samir Salameh, coauteur de l’album.
Plus d’infos sur l’atelier – Réserver sa place
Libraire-boutique
La librairie-boutique de l’IMA est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 19h. Venez découvrir LA librairie de référence sur le monde arabe et méditerranéen avec ses 11 000 titres en français, arabe et anglais, dont un fonds unique de près de 2 500 titres en arabe. C’est aussi une vitrine de l’édition jeunesse en français, arabe et bilingue, et une boutique proposant toute une palette d’artisanat, de papeterie et de produits dérivés.
Découvrez la e-boutique de l’IMA
Venez faire une pause gourmande au Café littéraire!
Rendez-vous au salon de thé de l’Institut du monde arabe (rez-de-chaussée) pour déguster boissons fraîches, café, thé à la menthe, pâtisseries orientales, crêpes marocaines, salades d’orange à la cannelle… Bienvenue à tous ! Marhaba bikom !
L’IMA ouvre grand ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine, qui se tiennent cette année sous la double thématique du “Patrimoine de la photographie” – à l’occasion du bicentenaire de son invention – et du “Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer”.
Collections permanentes, expositions, conférences, ateliers, animations… Venez découvrir la culture arabe sous toutes ses formes ! Accès libre et gratuit, réservation conseillée.
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France
+33140513838
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