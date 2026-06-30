Vive la mariée ! L’Institut du Monde Arabe Paris France

Informations pratiques

Le mariage est un moment pivot dans la vie intime et sociale de femmes et d’hommes du monde entier. Au Maghreb, cet évènement se célèbre en grande pompe car il est l’occasion de faire communauté en se rassemblant autour d’une joie collective. L’un des mots qui désigne le mariage est d’ailleurs farah, “joie” en arabe.

A découvrir : des costumes et parures jamais montrées en France

L’exposition s’organise autour d’œuvres patrimoniales et présentera une sélection d’une quarantaine de costumes et parures jamais présentée en France, issue de collections marocaines, algériennes et tunisiennes. Ces pièces d’exception datant du XIXe au XXe siècle célèbrent la mariée et les femmes qui l’entourent tout en mettant en lumière les spécificités nationales et régionales, la richesse des héritages et les pratiques partagées notamment entre musulmans et juifs. L’évolution du costume, la persistance et spécificité des rituels, la symbolique et l’aspect prophylactique sont autant de sujets abordés.

Mettant au cœur du propos la mariée mais également le rôle des femmes lors de ces célébrations – de la constitution du trousseau à la confection des pièces ou encore à l’accompagnement de la mariée –, l’exposition cherche également à confronter ces œuvres patrimoniales aux regards d’artistes et ainsi mettre en lumière les persistances ou évolutions sociétales contemporaines.

La parole à 27 artistes contemporain(e)s

Afin de capter l’essence de ces fêtes dans toute leur diversité, l’exposition, en miroir à ces collections rares et exceptionnelles, donne la parole à vingt-sept artistes contemporains, principalement des femmes, originaires de Tunisie, d’Algérie, du Maroc et de leurs diasporas, qui posent leur regard, subjectif, sur ce moment important dans la vie sociale et intime, et nous font parcourir les étapes codifiées du mariage et comprendre ce que ces fêtes rituelles disent aujourd’hui des sociétés qui les pratiquent.

L’exposition Vive la mariée !, organisée à l’IMA dans le cadre de la Saison Méditerranée mise en œuvre par l’Institut Français, explore le mariage comme un rituel social en constante évolution. Certains artistes célèbrent les traditions, les moments de joie collective que permettent ces fêtes, et questionnent l’héritage de ces traditions et leurs survivances. D’autres mettent en perspective certaines pratiques du mariage avec les sociétés qui les pratiquent et les idéologies qu’elles véhiculent.

Mêlant objets patrimoniaux, créations artistiques, archives et une scénographie immersive pour valoriser les dimensions matérielles et immatérielles (danses, musiques, costumes, nourriture…) de ce patrimoine culturel, l’exposition sera accompagnée d’une programmation culturelle et de médiation foisonnante, inaugurée par une grande parade placée sous la direction artistique de Mohamed Bourouissa, le cortège festif “Raconte-moi ton mariage”.

PLUS D’INFOS SUR LE CORTÈGE FESTIF “RACONTE-MOI TON MARIAGE”

Pour explorer ce moment pivot qu’est le mariage au Maghreb, découvrez une sélection exceptionnelle de costumes et parures jamais montrée en France, mise en miroir avec les créations de 27 artistes contemporains originaire du Maghreb et de ses diasporas, qui posent leur regard subjectif sur ce moment important dans la vie sociale et intime.

Du mardi 29 septembre 2026 au dimanche 28 février 2027 :

payant

Billets

Plein tarif : 11 €

Tarif réduit : éduit 9 €

12-26 ans : 7 €

-12ans : Gratuit

Famille : 8 € par parent + 6 € par enfant (12 à 26 ans)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-29T02:00:00+02:00

fin : 2027-03-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

+33140513838



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