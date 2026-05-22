Échallat

19ème édition du Festival Echall’Arts

Le bourg Échallat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Du 31 juillet au 2 août 2026, faites le détour par Échallat et vivez la 19ᵉ édition du festival Echall’Arts ! Pendant trois jours, le village devient une galerie plus de 50 artistes investissent le village.

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Le bourg Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine echallarts@gmail.com

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English :

From July 31 to August 2, 2026, make a detour to Echallat for the 19? edition of the Echall?Arts festival! For three days, the village becomes a gallery: over 50 artists take over the village.

L’événement 19ème édition du Festival Echall’Arts Échallat a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Rouillacais