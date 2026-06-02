Échallat

Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique

salle des fetes Échallat Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique

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salle des fetes Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Workshop: Painting on porcelain and ceramics

L’événement Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique Échallat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais