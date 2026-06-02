Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique Échallat
Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique Échallat mercredi 15 juillet 2026.
Échallat
Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique
salle des fetes Échallat Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique
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salle des fetes Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Workshop: Painting on porcelain and ceramics
L’événement Atelier Réemploi Peinture sur porcelaine et céramique Échallat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais
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