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Atelier sculpture sur pierre Échallat

Atelier sculpture sur pierre Échallat jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 16170 Échallat

Département : Charente

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 5

Échallat

Atelier sculpture sur pierre

Place de l’église Échallat Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Atelier sculpture sur pierre douce
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Place de l’église Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Soft stone carving workshop

L’événement Atelier sculpture sur pierre Échallat a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais

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