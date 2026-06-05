Atelier sculpture sur pierre Échallat
Atelier sculpture sur pierre Échallat jeudi 30 juillet 2026.
Échallat
Atelier sculpture sur pierre
Place de l’église Échallat Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Atelier sculpture sur pierre douce
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Place de l’église Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Soft stone carving workshop
L’événement Atelier sculpture sur pierre Échallat a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais
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