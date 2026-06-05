Échallat

Atelier sculpture sur pierre

Place de l’église Échallat Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Atelier sculpture sur pierre douce

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Place de l’église Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Soft stone carving workshop

L’événement Atelier sculpture sur pierre Échallat a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais