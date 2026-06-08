Visite commentée du bourg d’Echallat Le bourg Échallat

Informations pratiques

Échallat

Visite commentée du bourg d’Echallat

Le bourg Eglise saint-maurice d’Echallat Échallat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Visite commentée du charmant bourg d’Echallat

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Le bourg Eglise saint-maurice d’Echallat Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05

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English :

Guided tour of the charming village of Echallat

L’événement Visite commentée du bourg d’Echallat Échallat a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Rouillacais