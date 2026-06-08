AGENDA · Échallat
Visite commentée du bourg d’Echallat Le bourg Échallat
dimanche 2 août 2026 · Le bourg · Échallat
Informations pratiques
Échallat
Visite commentée du bourg d’Echallat
Le bourg Eglise saint-maurice d’Echallat Échallat Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Visite commentée du charmant bourg d’Echallat
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Le bourg Eglise saint-maurice d’Echallat Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05
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English :
Guided tour of the charming village of Echallat
L’événement Visite commentée du bourg d’Echallat Échallat a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Rouillacais
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