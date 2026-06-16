Portes ouvertes Cognac Voyer Vaudon Villars Échallat

Échallat

Portes ouvertes Cognac Voyer Vaudon

Villars 23 rue du marronnier Échallat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

En famille ou entre amis, démarrez l’été avec une balade ensoleillée au cœur de notre domaine et découvrez le processus du cognac autour de nos alambics, la fraicheur de nos chais et du paradis dans une ambiance estivale.

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Villars 23 rue du marronnier Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 02 98 contact@cognac-voyer.fr

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English :

With family or friends, kick off summer with a sunny stroll through the heart of our estate and discover the cognac process around our stills, the freshness of our cellars and paradise in a summer atmosphere.

L’événement Portes ouvertes Cognac Voyer Vaudon Échallat a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Rouillacais