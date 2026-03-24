19ème Festival Welcome in Tziganie chemin du Four Seissan
19ème Festival Welcome in Tziganie chemin du Four Seissan vendredi 24 avril 2026.
19ème Festival Welcome in Tziganie
chemin du Four Théâtre de verdure du Soleil d’or Seissan Gers
Tarif : 64 – 64 – 64 EUR
Pass Early Wit (offre limitée)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
Le temps d’un week-end, vibrez au rythme des fanfares et des mélodies tziganes, manouches et balkaniques.
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chemin du Four Théâtre de verdure du Soleil d’or Seissan 32260 Gers Occitanie +33 5 62 66 12 22 contact@welcome-in-tziganie.com
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English :
For a weekend, vibrate to the rhythm of brass bands and gypsy, gypsy and Balkan melodies.
L’événement 19ème Festival Welcome in Tziganie Seissan a été mis à jour le 2026-03-20 par PNR Astarac