19ème Festival Welcome in Tziganie chemin du Four Seissan

19ème Festival Welcome in Tziganie

chemin du Four Théâtre de verdure du Soleil d’or Seissan Gers

Tarif : 64 – 64 – 64 EUR

Pass Early Wit (offre limitée)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Le temps d’un week-end, vibrez au rythme des fanfares et des mélodies tziganes, manouches et balkaniques.

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chemin du Four Théâtre de verdure du Soleil d’or Seissan 32260 Gers Occitanie +33 5 62 66 12 22 contact@welcome-in-tziganie.com

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English :

For a weekend, vibrate to the rhythm of brass bands and gypsy, gypsy and Balkan melodies.

L’événement 19ème Festival Welcome in Tziganie Seissan a été mis à jour le 2026-03-20 par PNR Astarac