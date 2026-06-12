19ème Fête de la Grue et de la Migration Outines samedi 17 octobre 2026.

Outines

19ème Fête de la Grue et de la Migration

Ferme des Grands pars Outines Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-17

La LPO Champagne-Ardenne ainsi que plusieurs partenaires nature s’associent à nouveau pour proposer du 17 au 25 octobre 2026 un événement dédié au retour des Grues cendrées en Champagne.Tout public

La LPO Champagne-Ardenne ainsi que plusieurs partenaires nature (Village Musée du Der, guides ornithologiques indépendants, Office Français de la Biodiversité, Train aux Oiseaux, Réserve naturelle nationale de l’Etang de la Horre, Parc Naturel Régional de la forêt d’Orient, réserve naturelle régionale de l’Etang de Belval…) s’associent à nouveau pour proposer du 17 au 25 octobre 2026 un événement dédié au retour des Grues cendrées en Champagne.

Une multitude d’activités seront proposées durant ces 10 jours pour répondre aux attentes du grand public Levers et couchers de Grues, point d’accueil et d’observation des Grues et de l’avifaune, expositions photos sur la faune locale, Trains aux oiseaux. De nombreux temps forts viendront également rythmer cette semaine d’animations Le SALON BIO et ALTERNATIF de retour à Der Nature, une journée dédiée aux enfants (ateliers et jeux nature), ciné-goûters pour les enfants, conférences, balade et spectacle de contes, final festif autour de groupes musicaux et arts de la rue… .

Ferme des Grands pars Outines 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

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English : 19ème Fête de la Grue et de la Migration

The LPO Champagne-Ardenne and several nature partners are once again joining forces to host an event from October 17 to 25, 2026, dedicated to the return of the common cranes to Champagne.

L’événement 19ème Fête de la Grue et de la Migration Outines a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne