JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 43ème édition 9 Haute Rue Outines

Outines

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 43ème édition

9 Haute Rue 4 bis Grande Rue Outines Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Thème Patrimoine en danger

Animations autour de la FORGE VALENTIN et du FOUR A PAIN

A 12h30 dimanche déjeuner champêtre, cuisson au FOUR à PAIN (sur réservation)

tartes à l’oignon, porc à la broche, légumes anciens, tartes aux pommes

Tarif 12 € hors boissons .

9 Haute Rue 4 bis Grande Rue Outines 51290 Marne Grand Est +33 6 73 51 18 35

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English : JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 43ème édition

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 43ème édition Outines a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne