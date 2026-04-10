JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 43ème édition 9 Haute Rue Outines
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 43ème édition 9 Haute Rue Outines samedi 19 septembre 2026.
Outines
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 43ème édition
9 Haute Rue 4 bis Grande Rue Outines Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Thème Patrimoine en danger
Animations autour de la FORGE VALENTIN et du FOUR A PAIN
A 12h30 dimanche déjeuner champêtre, cuisson au FOUR à PAIN (sur réservation)
tartes à l’oignon, porc à la broche, légumes anciens, tartes aux pommes
Tarif 12 € hors boissons .
9 Haute Rue 4 bis Grande Rue Outines 51290 Marne Grand Est +33 6 73 51 18 35
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English : JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 43ème édition
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 43ème édition Outines a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne
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