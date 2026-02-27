19ème repas Peyrouliardes Le Chalard

19ème repas Peyrouliardes

Salle polyvalente Le Chalard Haute-Vienne

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

2026-10-04

La cuisine de nos Grand Mères tête de veau sauce gribiche, bœuf de la région, flognardes.

Animation musicale avec Pascal Terrible et Pollux. .

Salle polyvalente Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 29 08 50

