19ème repas Peyrouliardes Le Chalard
Salle polyvalente Le Chalard Haute-Vienne
La cuisine de nos Grand Mères tête de veau sauce gribiche, bœuf de la région, flognardes.
Animation musicale avec Pascal Terrible et Pollux. .
Salle polyvalente Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 29 08 50
