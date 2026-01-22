Conférence Regards croisés en Limousin Arts, légendes et eau sous l’oeil du géologue

Le Chalard Haute-Vienne

Rendez-vous à la salle des fêtes du Chalard pour une exploration fascinante des richesses invisibles de notre sol. Cette conférence originale croise les regards de deux experts, Nicolas Bost et Nicolas Charles, géologues de métier.

Ensemble, ils vous invitent à décrypter les mystères qui lient la géologie locale aux récits populaires. Pourquoi l’eau jaillit-elle à certains endroits ? Quelle est la part de réalité scientifique derrière les légendes du territoire ? Entre formation des roches et circulation des eaux souterraines, découvrez comment la structure de notre terre a façonné l’histoire et l’imaginaire du Limousin.

Une rencontre passionnante pour porter un nouveau regard sur nos paysages et comprendre les secrets qui coulent sous nos pieds. .

Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 29 08 50 chalardinitiatives@gmail.com

