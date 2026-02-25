Journée en Or Maison de l’Or Le Chalard
Journée en Or Maison de l’Or Le Chalard mardi 4 août 2026.
Journée en Or
Maison de l’Or 1 rue du Paladas Le Chalard Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Une journée complète pour découvrir les richesses aurifères du Limousin.
9h-12h Initiation à l’orpaillage en rivière
14h-17h le monde de l’Or , visite commentée de la Maison de l’Or et découverte géologique des anciens sites miniers (aurières gauloises et site de la Mine du Bourneix)
Journée complète ou après-midi uniquement. Sur réservation .
Maison de l’Or 1 rue du Paladas Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 29 08 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée en Or
L’événement Journée en Or Le Chalard a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Pays de Saint-Yrieix