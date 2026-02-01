1er Concert Week-end Anniversaire Duo et trio à 6 musiciens rue st pierre du tronchet Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

1er Concert Week-end Anniversaire Duo et trio à 6 musiciens

rue st pierre du tronchet EGLISE DE ST PIERRE DU TRONCHET Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

2026-06-26

6 musiciens, en formation trio ou duo interpréteront des œuvres de musiciens comme HAYDN trio pour alto, baryton et violoncelle, DVORAK terzetto pour 2 violons et alto, Beethoven trio pour violon ,alto et violoncelle N°3, duos pour Milhaud sonatina pour violon et alto. Honegger duo pour violon et violoncelle et duo pour violoncelles de Martinu. .

rue st pierre du tronchet EGLISE DE ST PIERRE DU TRONCHET Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie

