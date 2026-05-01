1ER CONGRÈS D’HYM.MEDIA L’IMPORTANCE DE NOTRE DIMENSION INTÉRIEURE POUR AGIR DANS UN MONDE CHAOTIQUE Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

1ER CONGRÈS D’HYM.MEDIA L’IMPORTANCE DE NOTRE DIMENSION INTÉRIEURE POUR AGIR DANS UN MONDE CHAOTIQUE

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 15 – 15 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

1er congrès d’HYM.MEDIA

HYM.MEDIA vous propose un congrès exceptionnel sur L’importance de notre dimension intérieure

pour agir dans un monde chaotique

Ce premier congrès est l’occasion de nous retrouver et de rencontrer nos 5 intervenants, Louis Fouché, Ivan Maltcheff, Maxence Layet, Frédéric Vidal et Thierry Casasnovas. Cet évènement sera axé autour de conférences et de séances de dédicace et s’achèvera par une grande table ronde avec ces derniers. Ce congrès est en partenariat avec les Editions Atlantes où vous pourrez retrouver Christelle Seval et son stand pour l’achat de livres de sa collection.

Le samedi de 10h30 à 12h30, conférence de Louis Fouché

Le samedi de 14h à 16h, conférence d’Ivan Maltcheff

Le samedi de 16h30 à 18h30, conférence de Maxence Layet

Le dimanche de 10h30 à 12h30, conférence de Frédéric Vidal

Le dimanche de 14h à 16h, conférence de Thierry Casasnovas

Le dimanche de 16h30 à 18h30, table ronde avec tous les invités.

Nos invités

Louis Fouché auteur notamment de Tous résistants dans l’âme et Traverser la peur . Médecin anesthésiste-réanimateur, en poste à l’hôpital de la Conception de Marseille jusqu’à l’automne 2021.

Ivan Maltcheff Auteur de Les nouveaux collectifs citoyens Pratiques et perspectives et de ce dernier livre, L’ère de la conscience . Diplômé en Droit des Sociétés et en Management des Ressources Humaines, il a complété ses compétences par une dizaine d’années en tant que coach d’équipes de direction.

Charles-Maxence Layet Journaliste scientifique, conférencier, auteur notamment de L’énergie secrète de l’univers , il est aussi le créateur du magazine Orbs, l’autre planète . Il a aussi été conseiller Santé et Environnement auprès de l’Eurodéputée Michèle Rivasi.

Frédéric Vidal conférencier, ancien journaliste, animateur radio, chercheur sur les fréquences et leur impact, aujourd’hui à la retraite, il fonde en 2021 le réseau Solaris, un réseau informel d’entraide décentralisé basé sur l’Humain. Le réseau Solaris compte aujourd’hui 50 000 membres en France et s’est étendu à une vingtaine de pays y compris la Suisse Romande.

Thierry Casasnovas Conférencier, auteur du livre Régénère . En 2007, avec une tuberculose évolutive, un foie présentant des symptômes d’hépatite chronique et une pancréatite aigüe, les médecins ne lui donnent plus que quelques jours à vivre. La lecture du livre de Paul Carton et du livre de Guy Claude Burger sur l’instinct alimentaire lui feront comprendre qu’ il avait raté l’essentiel ses choix de vie, son hygiène de vie au quotidien et reprendre sa responsabilité. .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

1st HYM.MEDIA Congress

HYM.MEDIA offers you an exceptional conference on The importance of our inner dimension

to act in a chaotic world

L’événement 1ER CONGRÈS D’HYM.MEDIA L’IMPORTANCE DE NOTRE DIMENSION INTÉRIEURE POUR AGIR DANS UN MONDE CHAOTIQUE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34