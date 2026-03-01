1er Salon des Métiers d’Art à Loubressac Loubressac
Loubressac Lot
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-25 18:30:00
2026-05-23
Valorisation et promotion des artisans d'art du département, pour faire découvrir au public la richesse, la diversité et l'excellence des savoir-faire locaux
Dans le cadre exceptionnel du Château et du Presbytère
Restauration sur place
Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 18 30
English :
Valuing and promoting the department's craftsmen, to introduce the public to the richness, diversity and excellence of local know-how
In the exceptional setting of the Château and Presbytery
Restauration on site
