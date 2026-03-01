1er Salon des Métiers d’Art à Loubressac

Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-25 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Valorisation et promotion des artisans d'art du département, pour faire découvrir au public la richesse, la diversité et l'excellence des savoir-faire locaux

Dans le cadre exceptionnel du Château et du Presbytère

Restauration sur place

Valorisation et promotion des artisans d'art du département, pour faire découvrir au public la richesse, la diversité et l'excellence des savoir-faire locaux

Dans le cadre exceptionnel du Château et du Presbytère

Restauration sur place

.

Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 18 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valuing and promoting the department's craftsmen, to introduce the public to the richness, diversity and excellence of local know-how

In the exceptional setting of the Château and Presbytery

Restauration on site

L’événement 1er Salon des Métiers d’Art à Loubressac Loubressac a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Vallée de la Dordogne