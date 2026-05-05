Loubressac

Festival de Saint-Céré Manon Galy & Léa Hennino, Complicités

Loubressac Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Manon Galy et Léa Hennino forment, le temps de ce concert, un duo original, forgé par une complicité artistique et humaine qui se double d’un goût du partage.

L’une et l’autre fidèles au Festival, elles investissent les deux écrins des Récollets à Saint-Céré et de l’église de Loubressac pour une rencontre musicale au plus près des spectateur·rices

Manon Galy et Léa Hennino forment, le temps de ce concert, un duo original, forgé par une complicité artistique et humaine qui se double d’un goût du partage.

L’une et l’autre fidèles au Festival, elles investissent les deux écrins des Récollets à Saint-Céré et de l’église de Loubressac pour une rencontre musicale au plus près des spectateur·rices. De l’imposant duo de Mozart aux vifs accents populaires de Bartok, les deux artistes nous invitent à emprunter les routes européennes de la musique. Si Manon et Léa s’autorisent un détour par un tango de Lischka, c’est pour mieux revenir à Bach, dont l'écriture contraste elle-même avec la fantaisie de Rossini. Une belle manière de poursuivre le Festival après la participation des deux musiciennes au concert consacré à Marie Jaëll.

Manon Galy est nomée révélation soliste instrumental des Victoires de la musique 2022

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Loubressac 46130 Lot Occitanie

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English :

Manon Galy and Léa Hennino form an original duo for this concert, forged by an artistic and human complicity that doubles as a taste for sharing.

Both loyal to the Festival, they take over the two settings of the Récollets in Saint-Céré and the church in Loubressac for a musical encounter as close as possible to the audience

L’événement Festival de Saint-Céré Manon Galy & Léa Hennino, Complicités Loubressac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée de la Dordogne