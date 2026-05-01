Meung-sur-Loire

1er Salon du Livre-Objet et des éditeurs de livres d’art

Rue du Pont Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25

Le 1er Salon du Livre-Objet et des éditeurs de livres d’art, pour bousculer notre vision traditionnelle du livre.

Ici, le livre ne se limite pas à son contenu il devient une véritable œuvre artistique. Sculpté, détourné, transformé, parfois unique, le livre-objet se situe à la frontière entre littérature et arts plastiques. Ce salon met à l’honneur des artistes, éditeurs et créateurs passionnés qui explorent cette forme d’expression singulière. Au fil des stands, les visiteurs pourront découvrir des ouvrages d’exception, faits main ou en éditions limitées, où le papier, la typographie, les matières et les formes dialoguent pour créer des pièces uniques. C’est aussi l’occasion de rencontrer directement les créateurs, d’échanger sur leurs techniques et leurs inspirations, et de plonger dans un univers où la créativité n’a pas de limites. Une invitation à redécouvrir le livre autrement ! .

Rue du Pont Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 fabienne.poulain45@gmail.com

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English :

The 1st Salon du Livre-Objet and art book publishers, to shake up our traditional vision of books.

L’événement 1er Salon du Livre-Objet et des éditeurs de livres d’art Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE