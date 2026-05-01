Présentation de saison du CADO Meung-sur-Loire
Présentation de saison du CADO Meung-sur-Loire samedi 23 mai 2026.
Meung-sur-Loire
Présentation de saison du CADO
Théâtre La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le CADO dévoile sa saison théâtrale 2026-2027 à Meung-sur-Loire !
Cette année encore, le CADO Centre National de Création Orléans-Loiret vient à la rencontre du public, aux quatre coins du département, pour présenter sa prochaine saison théâtrale et sera présent le 23 mai à Meung-sur-Loire.
Au programme 2026-2027 Sept spectacles programmés au théâtre d’Orléans, soixante levers de rideaux, de nombreuses rencontres avec les artistes et des actions culturelles tout au long de la saison et dans tout le Loiret. .
Théâtre La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 54 29 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CADO unveils its 2026-2027 theatre season in Meung-sur-Loire!
L’événement Présentation de saison du CADO Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
À voir aussi à Meung-sur-Loire (Loiret)
- Mai à vélo au Collège Gaston Couté, Collège Gaston Couté, Meung-sur-Loire 18 mai 2026
- Enquête au musée, Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire 23 mai 2026
- Meung entre Loire et Histoire ; vestiges archéologiques et historiques, Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire 23 mai 2026
- Visite libre des collections, Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire 23 mai 2026
- Visite libre des collections, Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire 23 mai 2026