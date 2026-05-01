Meung-sur-Loire

Présentation de saison du CADO

Théâtre La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le CADO dévoile sa saison théâtrale 2026-2027 à Meung-sur-Loire !

Cette année encore, le CADO Centre National de Création Orléans-Loiret vient à la rencontre du public, aux quatre coins du département, pour présenter sa prochaine saison théâtrale et sera présent le 23 mai à Meung-sur-Loire.

Au programme 2026-2027 Sept spectacles programmés au théâtre d’Orléans, soixante levers de rideaux, de nombreuses rencontres avec les artistes et des actions culturelles tout au long de la saison et dans tout le Loiret. .

Théâtre La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 54 29 29

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English :

CADO unveils its 2026-2027 theatre season in Meung-sur-Loire!

L’événement Présentation de saison du CADO Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE