Quand la danse entre au musée, Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire

Quand la danse entre au musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée Gaston Couté Loiret

intervention de 2 à 3 minutes toutes les demi-heures

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

L’Élan de Meung invite le public à une expérience artistique sensible et immersive, où la danse contemporaine dialogue avec la musique et l’imaginaire de l’eau.

Au fil de la soirée, les danseuses, en solo, duo ou trio, proposeront un voyage sensible inspiré par la fluidité de l’eau, porté par les musiques de Hugues Leteve, artiste de Beaugency et créateur de la bande sonore « Entre Loire et Loiret » et les compositions d’Hania Rani et d’Ólafur Arnalds.

Des instants suspendus, entre mouvement et contemplation…

Musée Gaston Couté 22 Rue des Remparts, 45130 Meung-sur-Loire, France Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 0238225312 https://www.meung-sur-loire.com/mes-loisirs/culture-sports/espace-culturel-la-monnaye-mediatheque-et-musee Le musée présente 3 espaces : la collection Gaston Couté, poéte chansonnier du début 20ème siècle. Il connut ses heures de gloires à Montmartre vers 1906. Ses textes en patois beauceron, dénoncent les injustices et la misère sociale. La collection Quatrehomme est un véritable cabinet d’archéologie du milieu du 20ème siècle, présenté comme c’était chez le donateur. Section Archéologie, principalement constituée d’objets préhistoriques reconstituant la vie de l’Homme (haches, pointes de flèches, outils, céramiques …). Section Paléontologie : une quantité impressionnante de dents animales fossiles du Miocène Moyen (15 millions d’année) issus des Faluns de Touraine (sables coquilliers contenant des fossiles marins, continentaux et lagunaires) : dents de requins, de pliopithèques (arrière-cousin de l’Homme), dents de petits poissons, de castors, de cervidés, de rhinocéros, de crocodiles, de mammouths, … Et la section numismatique : 17 pièces de monnaies de l’époque gauloise, à l’iconographie équestres sont pour l’instant présentées. Enfin, à l’accueil une très belle vitrine bibliophilique offre au regard des ouvrages en rapport avec l’histoire magdunoise : Jehan de Meung (roman de la Rose), Villon (le grand Testament), Dumas (les Trois mousquetaires). RD 2152 – 18 km d’Orléans, direction Blois Autoroute A10, sortie n°15 Meung-sur-Loire Gare SNCF de Meung-sur-Loire (ligne Paris-Tours)

Nuit européenne des musées

©Elan de Meung