Mai à vélo au Collège Gaston Couté, Collège Gaston Couté, Meung-sur-Loire
Mai à vélo au Collège Gaston Couté, Collège Gaston Couté, Meung-sur-Loire lundi 18 mai 2026.
Mai à vélo au Collège Gaston Couté 18 – 22 mai Collège Gaston Couté Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T08:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:30:00+02:00
Collège Gaston Couté 4 rue du retour des champs Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire
Venez au collège à vélo au mois de mai !
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