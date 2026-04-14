Mai à vélo au Collège Gaston Couté, Collège Gaston Couté, Meung-sur-Loire

Mai à vélo au Collège Gaston Couté 18 – 22 mai Collège Gaston Couté Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T08:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:30:00+02:00

Collège Gaston Couté 4 rue du retour des champs Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire

Venez au collège à vélo au mois de mai !