Enquête au musée, Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire

Enquête au musée Samedi 23 mai, 18h30 Musée Gaston Couté Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Venez en famille mener l’enquête et résoudre l’énigme, à travers les collections du musée. Le défi ? Faire la lumière sur la mystérieuse lettre du collectionneur découverte au musée. Pour collecter les preuves un livret permet aux enquêteurs de s’orienter, mais il faut ouvrir l’œil : des objets et des indices jalonnent le parcours et fournissent de précieux renseignements.

Musée Gaston Couté 22 Rue des Remparts, 45130 Meung-sur-Loire, France Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 0238225312 https://www.meung-sur-loire.com/mes-loisirs/culture-sports/espace-culturel-la-monnaye-mediatheque-et-musee Le musée présente 3 espaces : la collection Gaston Couté, poéte chansonnier du début 20ème siècle. Il connut ses heures de gloires à Montmartre vers 1906. Ses textes en patois beauceron, dénoncent les injustices et la misère sociale. La collection Quatrehomme est un véritable cabinet d’archéologie du milieu du 20ème siècle, présenté comme c’était chez le donateur. Section Archéologie, principalement constituée d’objets préhistoriques reconstituant la vie de l’Homme (haches, pointes de flèches, outils, céramiques …). Section Paléontologie : une quantité impressionnante de dents animales fossiles du Miocène Moyen (15 millions d’année) issus des Faluns de Touraine (sables coquilliers contenant des fossiles marins, continentaux et lagunaires) : dents de requins, de pliopithèques (arrière-cousin de l’Homme), dents de petits poissons, de castors, de cervidés, de rhinocéros, de crocodiles, de mammouths, … Et la section numismatique : 17 pièces de monnaies de l’époque gauloise, à l’iconographie équestres sont pour l’instant présentées. Enfin, à l’accueil une très belle vitrine bibliophilique offre au regard des ouvrages en rapport avec l’histoire magdunoise : Jehan de Meung (roman de la Rose), Villon (le grand Testament), Dumas (les Trois mousquetaires). RD 2152 – 18 km d’Orléans, direction Blois Autoroute A10, sortie n°15 Meung-sur-Loire Gare SNCF de Meung-sur-Loire (ligne Paris-Tours)

Nuit européenne des musées

©Musée Meung-sur-Loire