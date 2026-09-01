1er Vide-Abbaye des Sœurs Bénédictines de Chantelle Maison St Benoît Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

1er Vide-Abbaye des Sœurs Bénédictines de Chantelle

Maison St Benoît 10 rue Anne de Beaujeu Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Livres, objets de piété, linge de maison, tissus, broderies et bien plus ! Venez chiner au 1er Vide Abbaye au profit du nouveau monastère de Chantelle. Chaque don, chaque achat nous aide à avancer.

.

Maison St Benoît 10 rue Anne de Beaujeu Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 62 55 contact@benedictines-chantelle.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Books, religious items, linens, fabrics, embroidery, and much more! Come browse at the 1st Abbaye Flea Market to benefit the new monastery in Chantelle. Every donation and every purchase helps us move forward.

L’événement 1er Vide-Abbaye des Sœurs Bénédictines de Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule