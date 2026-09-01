1er Vide-Abbaye des Sœurs Bénédictines de Chantelle Maison St Benoît Chantelle
samedi 19 septembre 2026 · Maison St Benoît · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
1er Vide-Abbaye des Sœurs Bénédictines de Chantelle
Maison St Benoît 10 rue Anne de Beaujeu Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Livres, objets de piété, linge de maison, tissus, broderies et bien plus ! Venez chiner au 1er Vide Abbaye au profit du nouveau monastère de Chantelle. Chaque don, chaque achat nous aide à avancer.
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Maison St Benoît 10 rue Anne de Beaujeu Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 62 55 contact@benedictines-chantelle.com
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English :
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L’événement 1er Vide-Abbaye des Sœurs Bénédictines de Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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