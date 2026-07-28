Concert Renaissance pour trompette et orgue Chantelle
dimanche 6 septembre 2026 · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Concert Renaissance pour trompette et orgue
Abbaye Saint-Vincent Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 15:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Laissez-vous transporter par un concert exceptionnel à l’Abbaye Saint-Vincent de Chantelle. Michel Étienne et Jacques Buvat interprètent des œuvres de la Renaissance pour trompette et orgue, ainsi que des créations originales dans un cadre remarquable.
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Abbaye Saint-Vincent Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 73 32 35 jbuvat@gmail.com
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English :
Let yourself be swept away by an exceptional concert at Saint-Vincent Abbey in Chantelle. Michel Étienne and Jacques Buvat will perform Renaissance works for trumpet and organ, as well as original compositions, in a remarkable setting.
L’événement Concert Renaissance pour trompette et orgue Chantelle a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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