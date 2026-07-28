Informations pratiques

Chantelle

Concert Renaissance pour trompette et orgue

Abbaye Saint-Vincent Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 15:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Laissez-vous transporter par un concert exceptionnel à l’Abbaye Saint-Vincent de Chantelle. Michel Étienne et Jacques Buvat interprètent des œuvres de la Renaissance pour trompette et orgue, ainsi que des créations originales dans un cadre remarquable.

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Abbaye Saint-Vincent Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 73 32 35 jbuvat@gmail.com

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English :

Let yourself be swept away by an exceptional concert at Saint-Vincent Abbey in Chantelle. Michel Étienne and Jacques Buvat will perform Renaissance works for trumpet and organ, as well as original compositions, in a remarkable setting.

L’événement Concert Renaissance pour trompette et orgue Chantelle a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule