Spectacle Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle
dimanche 23 août 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Spectacle
Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Le café associatif Baba Yaga vous convie à un spectacle Robert sans travail interprétée par la Compagnie Truelle Destin de Besançon l’histoire de Robert qui va devoir trouver un travail en un après-midi, sous peine de perdre son appartement.
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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
The Baba Yaga community café invites you to a performance of “Robert Without a Job,” presented by the Truelle Destin theater company from Besançon: the story of Robert, who must find a job in one afternoon or risk losing his apartment.
L’événement Spectacle Chantelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule
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