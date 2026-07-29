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AGENDA · Chantelle

Spectacle Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

dimanche 23 août 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Hôtel de la Poste et des Voyageurs
Adresse
5, rue de la république
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif

Chantelle

Spectacle

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Le café associatif Baba Yaga vous convie à un spectacle Robert sans travail interprétée par la Compagnie Truelle Destin de Besançon l’histoire de Robert qui va devoir trouver un travail en un après-midi, sous peine de perdre son appartement.
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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The Baba Yaga community café invites you to a performance of “Robert Without a Job,” presented by the Truelle Destin theater company from Besançon: the story of Robert, who must find a job in one afternoon or risk losing his apartment.

L’événement Spectacle Chantelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule

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