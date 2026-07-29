Spectacle Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

dimanche 23 août 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Spectacle

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le café associatif Baba Yaga vous convie à un spectacle Robert sans travail interprétée par la Compagnie Truelle Destin de Besançon l’histoire de Robert qui va devoir trouver un travail en un après-midi, sous peine de perdre son appartement.

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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The Baba Yaga community café invites you to a performance of “Robert Without a Job,” presented by the Truelle Destin theater company from Besançon: the story of Robert, who must find a job in one afternoon or risk losing his apartment.

L’événement Spectacle Chantelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Val de Sioule