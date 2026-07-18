Apéro-Concert Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

dimanche 2 août 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Apéro-Concert

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Au café associatif Baba Yaga non pas 1 mais 2 concerts ! Pierrot Soleil et Géraud Bastar qui sont tous deux auteurs, compositeurs et interprètes vont faire converger leur rock&roll respectif ainsi que leur poésie libertaire avec énergie.

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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

At the Baba Yaga community café: not one, but two concerts! Pierrot Soleil and Géraud Bastar—both songwriters, composers, and performers—will energetically blend their respective rock ’n’ roll styles with their libertarian poetry.

L’événement Apéro-Concert Chantelle a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Val de Sioule