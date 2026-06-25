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Visites guidées des fouilles Grand Moulin, Chantelle Chantelle

Visites guidées des fouilles Grand Moulin, Chantelle Chantelle jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Grand Moulin
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Tarif

Chantelle

Visites guidées des fouilles Grand Moulin, Chantelle

Grand Moulin Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Partez à la découverte des fouilles archéologiques du Grand Moulin avec un guide ! Une heure pour explorer l’histoire enfouie des moulins de Chantelle, dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles de l’Allier.
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Grand Moulin Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 63 30  chantelle@vdstourisme.com

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English :

Set out to explore the archaeological excavations at the Grand Moulin with a guide! Spend an hour exploring the buried history of the mills of Chantelle, located within the Allier Sensitive Natural Areas.

L’événement Visites guidées des fouilles Grand Moulin, Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Val de Sioule

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