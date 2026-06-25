Chantelle

Visites guidées des fouilles Grand Moulin, Chantelle

Grand Moulin Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Partez à la découverte des fouilles archéologiques du Grand Moulin avec un guide ! Une heure pour explorer l’histoire enfouie des moulins de Chantelle, dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles de l’Allier.

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Grand Moulin Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 63 30 chantelle@vdstourisme.com

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English :

Set out to explore the archaeological excavations at the Grand Moulin with a guide! Spend an hour exploring the buried history of the mills of Chantelle, located within the Allier Sensitive Natural Areas.

L’événement Visites guidées des fouilles Grand Moulin, Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Val de Sioule