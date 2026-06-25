Visites guidées des fouilles Grand Moulin, Chantelle Chantelle
Visites guidées des fouilles Grand Moulin, Chantelle Chantelle jeudi 23 juillet 2026.
Chantelle
Visites guidées des fouilles Grand Moulin, Chantelle
Grand Moulin Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Partez à la découverte des fouilles archéologiques du Grand Moulin avec un guide ! Une heure pour explorer l’histoire enfouie des moulins de Chantelle, dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles de l’Allier.
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Grand Moulin Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 63 30 chantelle@vdstourisme.com
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English :
Set out to explore the archaeological excavations at the Grand Moulin with a guide! Spend an hour exploring the buried history of the mills of Chantelle, located within the Allier Sensitive Natural Areas.
L’événement Visites guidées des fouilles Grand Moulin, Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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