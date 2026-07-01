Théâtre musical au café associatif de Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle
dimanche 26 juillet 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Théâtre musical au café associatif de Baba Yaga
Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le café associatif Baba Yaga vous propose une originalité avec un théâtre musical orchestré par la Compagnie des Archets à Bâbord intitulé Le Manteau de Vivaldi . Plongez-vous dans la destinée du compositeur des 4 Saisons . Tout public, dès 6 ans.
.
Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Baba Yaga community café presents a unique musical theater production orchestrated by the Compagnie des Archets à Bord, titled Vivaldi’s Coat. Immerse yourself in the story of the composer of “The Four Seasons.” Suitable for all ages, ages 6 and up.
L’événement Théâtre musical au café associatif de Baba Yaga Chantelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Chantelle (Allier)
- Concert de Yatga Musique mongole Arthouse Chantelle Chantelle 16 juillet 2026
- Scène ouverte Café Associatif Babayaga Chantelle 17 juillet 2026
- Groupe Folklorique OS CARIRIS Chantelle 18 juillet 2026
- Théâtre de rue « L’Homme Canon » Chantelle 19 juillet 2026
- Théâtre de marionnettes au café associatif Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle 22 juillet 2026