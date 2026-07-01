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AGENDA · Chantelle

Théâtre musical au café associatif de Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

dimanche 26 juillet 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Hôtel de la Poste et des Voyageurs
Adresse
5, rue de la république
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif

Chantelle

Théâtre musical au café associatif de Baba Yaga

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Le café associatif Baba Yaga vous propose une originalité avec un théâtre musical orchestré par la Compagnie des Archets à Bâbord intitulé Le Manteau de Vivaldi . Plongez-vous dans la destinée du compositeur des 4 Saisons . Tout public, dès 6 ans.
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Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

The Baba Yaga community café presents a unique musical theater production orchestrated by the Compagnie des Archets à Bord, titled Vivaldi’s Coat. Immerse yourself in the story of the composer of “The Four Seasons.” Suitable for all ages, ages 6 and up.

L’événement Théâtre musical au café associatif de Baba Yaga Chantelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule

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