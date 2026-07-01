Théâtre musical au café associatif de Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle

dimanche 26 juillet 2026 · Hôtel de la Poste et des Voyageurs · Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Théâtre musical au café associatif de Baba Yaga

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le café associatif Baba Yaga vous propose une originalité avec un théâtre musical orchestré par la Compagnie des Archets à Bâbord intitulé Le Manteau de Vivaldi . Plongez-vous dans la destinée du compositeur des 4 Saisons . Tout public, dès 6 ans.

.

Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5, rue de la république Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Baba Yaga community café presents a unique musical theater production orchestrated by the Compagnie des Archets à Bord, titled Vivaldi’s Coat. Immerse yourself in the story of the composer of “The Four Seasons.” Suitable for all ages, ages 6 and up.

L’événement Théâtre musical au café associatif de Baba Yaga Chantelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule