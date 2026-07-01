Scène ouverte Café Associatif Babayaga Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Scène ouverte

Café Associatif Babayaga 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Partagez un moment chaleureux et festif à l’occasion de notre scène ouverte de l’été.

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Café Associatif Babayaga 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeassso.babayaga@gmail.com

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English :

Share a warm and festive moment at our summer open-air stage.

L’événement Scène ouverte Chantelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule