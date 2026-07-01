Scène ouverte Café Associatif Babayaga Chantelle
vendredi 17 juillet 2026 · Café Associatif Babayaga · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Scène ouverte
Café Associatif Babayaga 5, Rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Partagez un moment chaleureux et festif à l’occasion de notre scène ouverte de l’été.
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Café Associatif Babayaga 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeassso.babayaga@gmail.com
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English :
Share a warm and festive moment at our summer open-air stage.
L’événement Scène ouverte Chantelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule
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